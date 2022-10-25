10 фото природы, глядя на которые каждый поверит в волшебство
Как бы люди ни старались, природа всё равно будет обходить нас во всём. Собрали 10 до жути увлекательных доказательств этого.
"Знаете, как выглядит 350-летний дуб? Вот так. Ну разве не красота?"
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"Это двулистник Грея. Его лепестки превращаются в полупрозрачные, когда на них попадает вода"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters
"Гнездо белоголового орлана в сравнении с человеком. Ого..."
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters
"Произведение искусства, созданное природой"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters
"Багрянник европейский. Необыкновенное дерево, цветы которого растут прямо из ствола"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters
"Перерождение дерева"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters
"Это создание — гусеница павлиноглазки"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters
"Вот как выглядит детёныш камбалы"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters
"Парусник. Некоторые эксперты считают, что это самая быстрая рыба во всём Мировом океане"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters
"Пчёлки решили заселиться между окном и ставнями"
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters