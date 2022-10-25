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25 октября, 11:40

10 фото природы, глядя на которые каждый поверит в волшебство

Как бы люди ни старались, природа всё равно будет обходить нас во всём. Собрали 10 до жути увлекательных доказательств этого.

"Знаете, как выглядит 350-летний дуб? Вот так. Ну разве не красота?"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

"Это двулистник Грея. Его лепестки превращаются в полупрозрачные, когда на них попадает вода"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

"Гнездо белоголового орлана в сравнении с человеком. Ого..."

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

"Произведение искусства, созданное природой"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

"Багрянник европейский. Необыкновенное дерево, цветы которого растут прямо из ствола"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

"Перерождение дерева"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

"Это создание — гусеница павлиноглазки"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

"Вот как выглядит детёныш камбалы"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

"Парусник. Некоторые эксперты считают, что это самая быстрая рыба во всём Мировом океане"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

"Пчёлки решили заселиться между окном и ставнями"

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

10 фотографий природы, которые заставят любого отвлечься от тревожных новостей

10 фотографий природы, которые заставят любого отвлечься от тревожных новостей

Обложка ©

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / The Fabulous Weird Trotters

Сергей Трофимов

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