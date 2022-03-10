НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 10:05

10 фотографий природы, которые заставят любого отвлечься от тревожных новостей

Советуя, как пережить тяжёлые времена, люди с опытом намекают, что в такие моменты нужно сконцентрироваться на природе, в кои-то веки уже с ней "воссоединиться". Есть вариант!

Пока мы сидим по городам, предлагаем насладиться по-настоящему удивительной красоты природой. Собрали самые великолепные примеры из сабреддита NatureIsF***gLit.

"Львёнок рычит на мою камеру, которую я поставил на открытой местности", — willbl.

Фото © Reddit / willbl

Фото © Reddit / willbl

"Если кому интересно, что случилось с динозаврами. Посмотрите, как выглядит маленькая голубая цапля", — Jakunai.

Фото © Reddit / Jakunai

Фото © Reddit / Jakunai

"Австралийский морской лев, находящийся под угрозой исчезновения", — d3333p7.

Фото © Reddit / d3333p7

Фото © Reddit / d3333p7

"Одновременно прикоснулся к Северной Америке и Европе", — Khrime.

Фото © Reddit / Khrime

Фото © Reddit / Khrime

"Редкий великолепный патагонский кратерный агат, который можно найти только в Аргентине!" — leakytoquito.

Фото © Reddit / leakytoquito

Фото © Reddit / leakytoquito

"Как будто обложка "Челюстей", только вот это — не постанова", — lakebythesea.

Фото © Reddit / lakebythesea

Фото © Reddit / lakebythesea

"Ледяные яйца. Это редкое явление, которое возникает, когда ветер перекатывает лёд в воде, придавая ему такую форму (Северная Финляндия)", — ThePoorAlwaysLose.

Фото © Reddit / ThePoorAlwaysLose

Фото © Reddit / ThePoorAlwaysLose

"Луна над охваченным пожаром холмом в Калифорнии выглядит очень жутко", — hominoid_in_NGC4594.

Фото © Reddit / hominoid_in_NGC4594

Фото © Reddit / hominoid_in_NGC4594

"Это что-то космическое!" — PerspectiveFriendly.

Фото © Reddit / PerspectiveFriendly

Фото © Reddit / PerspectiveFriendly

"Величественная крестовка", — keenfeed.

Фото © Reddit / keenfeed

Фото © Reddit / keenfeed

10 уморительных фото зверят, которые стали мамочками и сильно об этом пожалели

10 уморительных фото зверят, которые стали мамочками и сильно об этом пожалели

Обложка ©

Reddit / keenfeed, Khrime

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1