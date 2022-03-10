10 фотографий природы, которые заставят любого отвлечься от тревожных новостей
Советуя, как пережить тяжёлые времена, люди с опытом намекают, что в такие моменты нужно сконцентрироваться на природе, в кои-то веки уже с ней "воссоединиться". Есть вариант!
Пока мы сидим по городам, предлагаем насладиться по-настоящему удивительной красоты природой. Собрали самые великолепные примеры из сабреддита NatureIsF***gLit.
"Львёнок рычит на мою камеру, которую я поставил на открытой местности", — willbl.
Фото © Reddit / willbl
"Если кому интересно, что случилось с динозаврами. Посмотрите, как выглядит маленькая голубая цапля", — Jakunai.
Фото © Reddit / Jakunai
"Австралийский морской лев, находящийся под угрозой исчезновения", — d3333p7.
Фото © Reddit / d3333p7
"Одновременно прикоснулся к Северной Америке и Европе", — Khrime.
Фото © Reddit / Khrime
"Редкий великолепный патагонский кратерный агат, который можно найти только в Аргентине!" — leakytoquito.
Фото © Reddit / leakytoquito
"Как будто обложка "Челюстей", только вот это — не постанова", — lakebythesea.
Фото © Reddit / lakebythesea
"Ледяные яйца. Это редкое явление, которое возникает, когда ветер перекатывает лёд в воде, придавая ему такую форму (Северная Финляндия)", — ThePoorAlwaysLose.
Фото © Reddit / ThePoorAlwaysLose
"Луна над охваченным пожаром холмом в Калифорнии выглядит очень жутко", — hominoid_in_NGC4594.
Фото © Reddit / hominoid_in_NGC4594
"Это что-то космическое!" — PerspectiveFriendly.
Фото © Reddit / PerspectiveFriendly
"Величественная крестовка", — keenfeed.
Фото © Reddit / keenfeed