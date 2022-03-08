10 уморительных фото зверят, которые стали мамочками и сильно об этом пожалели
Тем, кто не хочет заводить детей, часто говорят: "Вот станешь мамой — поймёшь". Может быть, для кого-то этот подход и работает, но не для героинь подборки ниже. Они стали мамами... и ничего не поняли.
"Радость материнства", — aerrorfree.
Кадры из видео © Imgur / aerrorfree
"Вряд ли она ожидала, что будет ещё и лежаком для своего ягнёнка", — DD1234567.
Фото © Imgur / DD1234567
"Повторюша", — camymilla.
Фото © Imgur / camymilla
"А ну просыпайся!" — i-c-e.
Фото © Reddit / i-c-e
"На помощь!" — CYBERSson.
Фото © Reddit / CYBERSson
"Ну, как говорится, яблочко от яблони...", — HMfly.
Фото © Reddit / HMfly
"Только посмотрите в её глаза", — Valens.
Фото © Reddit / Valens
"Да, здоровый сон тут не помешает", — Adam_Lewis243.
Фото © Reddit / Adam_Lewis243
"Когда узнала, что беременна", — NoctuaMasterRace.
Фото © Reddit / NoctuaMasterRace
"Очень уставшая маманя", — allthekos.
Фото © Reddit / allthekos
Ещё больше смешных фотографий питомцев, которые недавно обзавелись потомством, — в материале Bored Panda.