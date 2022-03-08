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8 марта, 06:30

10 уморительных фото зверят, которые стали мамочками и сильно об этом пожалели

Тем, кто не хочет заводить детей, часто говорят: "Вот станешь мамой — поймёшь". Может быть, для кого-то этот подход и работает, но не для героинь подборки ниже. Они стали мамами... и ничего не поняли.

"Радость материнства", — aerrorfree.

Кадры из видео © Imgur / aerrorfree

Кадры из видео © Imgur / aerrorfree

"Вряд ли она ожидала, что будет ещё и лежаком для своего ягнёнка", — DD1234567.

Фото © Imgur / DD1234567

Фото © Imgur / DD1234567

"Повторюша", — camymilla.

Фото © Imgur / camymilla

Фото © Imgur / camymilla

"А ну просыпайся!" — i-c-e.

Фото © Reddit / i-c-e

Фото © Reddit / i-c-e

"На помощь!" — CYBERSson.

Фото © Reddit / CYBERSson

Фото © Reddit / CYBERSson

"Ну, как говорится, яблочко от яблони...", — HMfly.

Фото © Reddit / HMfly

Фото © Reddit / HMfly

"Только посмотрите в её глаза", — Valens.

Фото © Reddit / Valens

Фото © Reddit / Valens

"Да, здоровый сон тут не помешает", — Adam_Lewis243.

Фото © Reddit / Adam_Lewis243

Фото © Reddit / Adam_Lewis243

"Когда узнала, что беременна", — NoctuaMasterRace.

Фото © Reddit / NoctuaMasterRace

Фото © Reddit / NoctuaMasterRace

"Очень уставшая маманя", — allthekos.

Фото © Reddit / allthekos

Фото © Reddit / allthekos

Ещё больше смешных фотографий питомцев, которые недавно обзавелись потомством, — в материале Bored Panda.

10 умилительных фото кошек, которые только что стали мамочками

10 умилительных фото кошек, которые только что стали мамочками

Обложка ©

Reddit / i-c-e, Valens

Сергей Трофимов

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