10 уморительных фото зверят, которые стали мамочками и сильно об этом пожалели

"Радость материнства", — aerrorfree.

Кадры из видео © Imgur / aerrorfree

"Вряд ли она ожидала, что будет ещё и лежаком для своего ягнёнка", — DD1234567.

Фото © Imgur / DD1234567

"Повторюша", — camymilla.

Фото © Imgur / camymilla

"А ну просыпайся!" — i-c-e.

Фото © Reddit / i-c-e

"На помощь!" — CYBERSson.

Фото © Reddit / CYBERSson

"Ну, как говорится, яблочко от яблони...", — HMfly.

Фото © Reddit / HMfly

"Только посмотрите в её глаза", — Valens.

Фото © Reddit / Valens

"Да, здоровый сон тут не помешает", — Adam_Lewis243.

Фото © Reddit / Adam_Lewis243

"Когда узнала, что беременна", — NoctuaMasterRace.

Фото © Reddit / NoctuaMasterRace

"Очень уставшая маманя", — allthekos.

Фото © Reddit / allthekos