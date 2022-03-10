Пугачёва расставила точки над "i", ответив священнику, обрадовавшемуся её отъезду из России
Андрея Ткачёва народная артистка СССР назвала богохульником. И пообещала разобраться по возвращении на родину. Где сейчас обитает Примадонна, неясно. По слухам, она находится в Израиле или во Франции.
"Жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачёва навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал", — заявил во всеуслышание протоиерей Андрей Ткачёв. Такой наглости Примадонна, уехавшая из страны, стерпеть не смогла. Алла Борисовна записала видеообращение, в котором объяснила свой отъезд из России. Специально или случайно, в поездку Пугачёва отправилась после начала "Операции Z", которую РФ ведёт для защиты Донбасса.
"Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберёмся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник".
Алла Пугачёва объяснила отъезд из России. Видео © Instagram / alla_orfey
Этим постом супруги уже поспешил поделиться в инста-сториз Максим Галкин. А подписчики певицы завалили её комментариями со словами поддержки. "Обожаю!!!" — написал дизайнер Игорь Гуляев. "Лучшая!" — добавила светская львица Наталья Якимчик. "Алла, обожаю вас", "Смеюсь, не могу", "Алла, вы бесподобны", "Достойно ответила, горжусь", "Алла Борисовна, жги!" — пост выложен всего час назад, а уже собрал свыше десяти тысяч комментариев. То ли ещё будет.
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