НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 09:23

Пугачёва расставила точки над "i", ответив священнику, обрадовавшемуся её отъезду из России

Андрея Ткачёва народная артистка СССР назвала богохульником. И пообещала разобраться по возвращении на родину. Где сейчас обитает Примадонна, неясно. По слухам, она находится в Израиле или во Франции.

"Жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачёва навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал", — заявил во всеуслышание протоиерей Андрей Ткачёв. Такой наглости Примадонна, уехавшая из страны, стерпеть не смогла. Алла Борисовна записала видеообращение, в котором объяснила свой отъезд из России. Специально или случайно, в поездку Пугачёва отправилась после начала "Операции Z", которую РФ ведёт для защиты Донбасса.

"Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберёмся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник".

Алла Пугачёва объяснила отъезд из России. Видео © Instagram / alla_orfey

Этим постом супруги уже поспешил поделиться в инста-сториз Максим Галкин. А подписчики певицы завалили её комментариями со словами поддержки. "Обожаю!!!" — написал дизайнер Игорь Гуляев. "Лучшая!" — добавила светская львица Наталья Якимчик. "Алла, обожаю вас", "Смеюсь, не могу", "Алла, вы бесподобны", "Достойно ответила, горжусь", "Алла Борисовна, жги!" — пост выложен всего час назад, а уже собрал свыше десяти тысяч комментариев. То ли ещё будет.

Как крысы с корабля: Кто из знаменитостей уехал из России из-за событий на Украине и где теперь они все

Как крысы с корабля: Кто из знаменитостей уехал из России из-за событий на Украине и где теперь они все

Валерия и Пригожин ответили на слухи о "бегстве" из России в Израиль, передав привет сплетникам

Валерия и Пригожин ответили на слухи о "бегстве" из России в Израиль, передав привет сплетникам

Обложка ©

Instagram / alla_orfey

Марта Белова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1