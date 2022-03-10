Пугачёва расставила точки над "i", ответив священнику, обрадовавшемуся её отъезду из России

"Жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачёва навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал", — заявил во всеуслышание протоиерей Андрей Ткачёв. Такой наглости Примадонна, уехавшая из страны, стерпеть не смогла. Алла Борисовна записала видеообращение, в котором объяснила свой отъезд из России. Специально или случайно, в поездку Пугачёва отправилась после начала "Операции Z", которую РФ ведёт для защиты Донбасса.

"Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберёмся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник".

Алла Пугачёва объяснила отъезд из России. Видео © Instagram / alla_orfey