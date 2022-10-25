Что за день Иверской иконы Божией Матери и чего категорически нельзя делать 26 октября

Иверская икона Божией Матери: история

Иверская икона Божьей Матери почитается православными верующими как чудотворная. Оригинал иконы, на которой изображена Дева Мария с младенцем, находится в греческом мужском монастыре Иверон на Святой горе Афон. На щеке Богоматери — кровоточащая рана, нанесённая иконоборцами. С Вратарницей — так икону называют потому, что, по преданию, её обнаружили над воротами обители, — связывают множество исцелений и чудес и почитают не единожды за год. Один из Дней Иверской иконы Божией Матери — 26 октября.

Есть несколько теорий о том, как появилась Привратница. По одной из версий, в девятом веке при царствовании императора Феофила жительница древнего города Никея опустила образ Богоматери в море, чтобы спасти от уничтожения. Спустя два века монахи Иверского монастыря увидели в море икону, которую держит столб огня. Во сне Гавриилу Святогорцу явилась Божья Матерь и наказала спасти икону, что преподобный и сделал. Он отнёс образ в главный храм, но утром икону нашли над воротами монастыря. Несколько раз икону переносили, но чудо вновь повторялось, и в итоге её оставили у ворот. Позднее Иверскую икону Божией Матери поместили в часовню, чтобы защитить от непогоды.

Чья покровительница Иверская икона?

Иверская икона Богоматери — покровительница Москвы. Почитаемая в России икона хранится в Иверской часовне у Воскресенских ворот и является списком с древнего образа Богоматери Вратарницы.

В чём помогает Иверская икона Божьей Матери?

Икона из Иверского монастыря. Фото © Wikipedia / St.Apostle Luke

О чём молиться перед Иверской иконой? Богоматерь помогает грешникам, покаявшимся в содеянном, у её образа можно просить о помощи близким. К Вратарнице обращаются те, кто находится в трудной ситуации, а те, кто тяжело болен, просят об избавлении от недуга. Божья Матерь может избавить от печали, ей по силам умножить плодородие земли.

От чего защищает Иверская икона Божией Матери?

Привратница защищает от пожаров и других природных катаклизмов, от тяжёлых зависимостей, таких как пьянство и игромания.

Что нельзя делать в День Иверской иконы Божией Матери?