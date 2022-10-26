Apple прогнулась под законы ЕС и откажется от порта Lightning в пользу USB-C
Bloomberg: Apple перейдёт на порт USB-C ради соблюдения закона ЕС
Выпускаемая Apple техника будет оснащена разъёмом USB-C для соблюдения законодательства Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя отдела маркетинга компании Грега Южвяка.
"Южвяк сказал, что компания будет соблюдать закон, как и другие законы. Он отказался уточнить, когда iPhone может перейти на зарядное устройство, заменяющее Lightning", — отмечает агентство.
Как писал Лайф, о том, что в Евросоюзе намерены ввести единый разъём для зарядки всех смартфонов и планшетов, стало известно ещё в сентябре прошлого года. Объясняется, что так будет удобнее для пользователей и лучше для сохранения природы. В этом году ЕС окончательно утвердил правило, что все портативные устройства, продаваемые в Европе, с осени 2024 года должны будут иметь разъём для зарядного устройства типа USB-С. Ещё в мае Apple начала тестировать iPhone с таким разъёмом.
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