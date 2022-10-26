Apple прогнулась под законы ЕС и откажется от порта Lightning в пользу USB-C

"Южвяк сказал, что компания будет соблюдать закон, как и другие законы. Он отказался уточнить, когда iPhone может перейти на зарядное устройство, заменяющее Lightning", — отмечает агентство.

Как писал Лайф, о том, что в Евросоюзе намерены ввести единый разъём для зарядки всех смартфонов и планшетов, стало известно ещё в сентябре прошлого года. Объясняется, что так будет удобнее для пользователей и лучше для сохранения природы. В этом году ЕС окончательно утвердил правило, что все портативные устройства, продаваемые в Европе, с осени 2024 года должны будут иметь разъём для зарядного устройства типа USB-С. Ещё в мае Apple начала тестировать iPhone с таким разъёмом.