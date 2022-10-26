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26 октября, 08:53

Менеджер Петра Яна опроверг слухи о возможном уходе бойца из UFC

Новости о том, что российский боец смешанных единоборств Пётр Ян может покинуть UFC из-за судейства, являются фейком. Об этом заявил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

"У Петра ещё четыре боя по контракту, и всё остальное — это спекуляции", заявил агент "Матч ТВ".

О том, что Ян может покинуть американскую лигу, рассказал экс-чемпион UFC в тяжёлом весе американец Дэниел Кормье на YouTube-канале ESPN MMA. По его словам, Ян якобы разочарован судейским решением на последнем бое, а также "не чувствует поддержки со стороны UFC".

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Лайф рассказывал, что 22 октября Пётр Ян уступил Шону О’Мэлли на турнире UFC в Абу-Даби. Схватка завершилась раздельным решением судей. Победитель этого боя будет бороться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с сильнейшим в противостоянии Алджамейна Стерлинга и Ти Джея Диллашоу. Боец Александр Емельяненко высказал мнение, что Петра Яна засудили по политическим соображениям.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Оксана Попова

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