Менеджер Петра Яна опроверг слухи о возможном уходе бойца из UFC
Новости о том, что российский боец смешанных единоборств Пётр Ян может покинуть UFC из-за судейства, являются фейком. Об этом заявил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.
"У Петра ещё четыре боя по контракту, и всё остальное — это спекуляции", — заявил агент "Матч ТВ".
О том, что Ян может покинуть американскую лигу, рассказал экс-чемпион UFC в тяжёлом весе американец Дэниел Кормье на YouTube-канале ESPN MMA. По его словам, Ян якобы разочарован судейским решением на последнем бое, а также "не чувствует поддержки со стороны UFC".
Лайф рассказывал, что 22 октября Пётр Ян уступил Шону О’Мэлли на турнире UFC в Абу-Даби. Схватка завершилась раздельным решением судей. Победитель этого боя будет бороться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с сильнейшим в противостоянии Алджамейна Стерлинга и Ти Джея Диллашоу. Боец Александр Емельяненко высказал мнение, что Петра Яна засудили по политическим соображениям.
ТАСС / Сергей Савостьянов