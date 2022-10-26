Менеджер Петра Яна опроверг слухи о возможном уходе бойца из UFC

Новости о том, что российский боец смешанных единоборств Пётр Ян может покинуть UFC из-за судейства, являются фейком. Об этом заявил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

"У Петра ещё четыре боя по контракту, и всё остальное — это спекуляции", — заявил агент "Матч ТВ".

О том, что Ян может покинуть американскую лигу, рассказал экс-чемпион UFC в тяжёлом весе американец Дэниел Кормье на YouTube-канале ESPN MMA. По его словам, Ян якобы разочарован судейским решением на последнем бое, а также "не чувствует поддержки со стороны UFC".