Минобороны освободило от мобилизации ещё две категории россиян

Минобороны РФ освободило от частичной мобилизации отцов детей-инвалидов, а также тех россиян, у кого уже есть двое детей и супруга беременна третьим. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности – принята", — написала парламентарий в телеграм-канале.

Также Останина сообщила, что от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье. Этот пункт тоже будет закреплён в директиве Генштаба, которая будет действовать до конца спецоперации.