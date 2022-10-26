Минобороны освободило от мобилизации ещё две категории россиян
Депутат Останина: МО РФ освободило от частичной мобилизации отцов детей-инвалидов
Минобороны РФ освободило от частичной мобилизации отцов детей-инвалидов, а также тех россиян, у кого уже есть двое детей и супруга беременна третьим. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.
"Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности – принята", — написала парламентарий в телеграм-канале.
Также Останина сообщила, что от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье. Этот пункт тоже будет закреплён в директиве Генштаба, которая будет действовать до конца спецоперации.
А ранее в Госдуму был внесён законопроект, предлагающий освободить от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, официальный отзыв кабмина на него отсутствует.