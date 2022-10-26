Финляндия разрешила НАТО разместить у себя военные базы и ядерное оружие

Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО, подготовленный министерствами иностранных дел, обороны, внутренних дел и канцелярией президента, не исключает размещение ядерного оружия на территории республики. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности страны.

"Правительственный законопроект позволит ввезти ядерное оружие НАТО на территорию Финляндии... Законопроект также не накладывает ограничений на создание баз НАТО на территории Финляндии и не ограничивает присутствие войск из стран – членов НАТО", — сказано в статье.

Инсайдеры также уточнили, что министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен в июле во время переговоров с Североатлантическим альянсом дали обещание, что страна не будет вносить в договор о вступлении в НАТО никаких запретов или оговорок.

"Глупо было бы устанавливать для себя барьеры, которые в реальности могли бы затруднить защиту Финляндии", — объяснил один из источников издания.