Врач предупредил о смертельных последствиях "капельниц здоровья"

"Капельницы здоровья" — популярная процедура для "оздоровления" организма и улучшения самочувствия, однако не стоит забывать о негативных последствиях. Как предупредил врач-терапевт "Инвитро" Иван Ромасов в беседе с "Газетой.ru", она может привести к отёку лёгких и острой сердечной недостаточности.

Клиники, в которых проводится процедура, предлагают разные составы, зачастую в них есть альфа-липоевая и янтарная кислота, витамины С, В, Д, аминокислоты, магний, кальций, цинк, коэнзим Q10, L-карнитин, глюкоза и другие. Причём, как считает эксперт, на самом деле эффект от подобных коктейлей не особо заметен, упор больше идёт на самовнушение.

Кроме того, Ромасов напомнил, что любая капельница делается лишь по назначению врача. Хоть в показаниях и отмечается терапия обезвоживания, профилактика стресса, депрессии, увеличение эффективности памяти и работоспособности, после процедуры могут появиться ещё более серьёзные последствия.

"Избыточное одномоментное поступление большого количества жидкости может вполне привести к отёку лёгких и последующей острой сердечной недостаточности. Избыточная нагрузка лекарственными препаратами и избыточным объёмом жидкости плохо сказывается на состоянии людей с хроническими заболеваниями почек и печени", — заявил терапевт.