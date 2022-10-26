Украина расстроилась из-за планов нового премьер-министра Великобритании

Власти Украины расстроены из-за планов новоиспечённого премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал сократить военный бюджет страны. Об этом сообщает издание Politico.

"Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят (в сравнении с планами Лиз Трасс. — Прим. Лайфа)", — заявил источник в украинском правительстве.

По данным издания, новый глава британского кабмина планирует начать политику серьёзного сокращения расходов, чтобы вывести королевство из кризиса. В то же время Сунак уже провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал тому, что поддержка Киева останется на столь же высоком уровне. Однако украинские власти по-прежнему мечтают о возвращении на пост премьера Бориса Джонсона.