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26 октября, 09:37

Украина расстроилась из-за планов нового премьер-министра Великобритании

Politico: Киев расстроили планы Сунака сократить военный бюджет

Власти Украины расстроены из-за планов новоиспечённого премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал сократить военный бюджет страны. Об этом сообщает издание Politico.

"Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят (в сравнении с планами Лиз Трасс. — Прим. Лайфа)", — заявил источник в украинском правительстве.

По данным издания, новый глава британского кабмина планирует начать политику серьёзного сокращения расходов, чтобы вывести королевство из кризиса. В то же время Сунак уже провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал тому, что поддержка Киева останется на столь же высоком уровне. Однако украинские власти по-прежнему мечтают о возвращении на пост премьера Бориса Джонсона.

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Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе беседы с Владимиром Зеленским выразил надежду на их скорую очную встречу.

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Getty Images / Jeff J Mitchell

Артур Белкин

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