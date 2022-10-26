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26 октября, 09:53

ВС РФ уничтожили нефтехранилище с топливом для ВСУ под Днепропетровском

Минобороны заявило об уничтожении в Днепропетровске нефтехранилища с топливом для ВСУ

Российские войска уничтожили в районе Днепропетровска нефтехранилище. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, оно снабжало дизельным топливом группировку украинских войск в Донбассе.

"В районе города Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе", — рассказал Конашенков на брифинге.

В Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск

В Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск

Ранее Лайф сообщал, что российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике, в результате уничтожено свыше 30 украинских бойцов, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

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ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова

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