ВС РФ уничтожили нефтехранилище с топливом для ВСУ под Днепропетровском

Российские войска уничтожили в районе Днепропетровска нефтехранилище. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, оно снабжало дизельным топливом группировку украинских войск в Донбассе.

"В районе города Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе", — рассказал Конашенков на брифинге.