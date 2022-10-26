ВС РФ уничтожили нефтехранилище с топливом для ВСУ под Днепропетровском
Минобороны заявило об уничтожении в Днепропетровске нефтехранилища с топливом для ВСУ
Российские войска уничтожили в районе Днепропетровска нефтехранилище. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, оно снабжало дизельным топливом группировку украинских войск в Донбассе.
"В районе города Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе", — рассказал Конашенков на брифинге.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике, в результате уничтожено свыше 30 украинских бойцов, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.
ТАСС / Станислав Красильников