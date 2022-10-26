Российские военные отразили пять атак ВСУ и роты наёмников на Купянском направлении

Украинские военнослужащие вместе с ротой иностранных наёмников предприняли пять попыток атаковать российские позиций на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Все атаки отражены. Противник был отброшен на исходные позиции активными действиями российских войск, огнём артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжёлых огнемётных систем", — проинформировал он журналистов.

Более 160 украинских силовиков из группировки общей численностью в 500 человек были уничтожены. Кроме того, по словам Конашенкова, противник лишился пяти танков, девяти боевых бронированных машин и нескольких пикапов.