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Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 09:45
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Российские военные отразили пять атак ВСУ и роты наёмников на Купянском направлении

Украинские военнослужащие вместе с ротой иностранных наёмников предприняли пять попыток атаковать российские позиций на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Все атаки отражены. Противник был отброшен на исходные позиции активными действиями российских войск, огнём артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжёлых огнемётных систем", проинформировал он журналистов.

Более 160 украинских силовиков из группировки общей численностью в 500 человек были уничтожены. Кроме того, по словам Конашенкова, противник лишился пяти танков, девяти боевых бронированных машин и нескольких пикапов.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике, в результате уничтожено свыше 30 украинских бойцов, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

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ТАСС / Станислав Красильников

Алексей Берковиц
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