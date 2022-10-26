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Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 09:43
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ВС РФ уничтожили до 125 украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении

Вооружённые силы России отбили атаку украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив до 125 военных ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлении населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области", — отметил он.

ВС РФ нанесли поражение украинским подразделениям, уничтожив до 125 военнослужащих ВСУ, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Более 80 военных потеряли ВСУ при атаке на Николаевско-Криворожском направлении
Более 80 военных потеряли ВСУ при атаке на Николаевско-Криворожском направлении

А накануне, 25 октября, Минобороны РФ сообщало об отражении всех атак ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении и уничтожении до 130 украинских военнослужащих.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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