ВС РФ уничтожили до 125 украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении

Вооружённые силы России отбили атаку украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив до 125 военных ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлении населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области", — отметил он.

ВС РФ нанесли поражение украинским подразделениям, уничтожив до 125 военнослужащих ВСУ, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.