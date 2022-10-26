Власти Запорожья назвали два основных направления для наступления ВСУ

Города Энергодар и Бердянск являются двумя основными направлениями возможного наступления украинских войск в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

"Значительная часть техники из Днепропетровска была переброшена на Запорожское направление в район Орехово и Гуляйполе. Здесь по приоритетам у них стоят Васильевка и Пологи. Если мы говорим о Васильевке, то это Энергодарское направление — Запорожская АЭС с учётом постоянных попыток десанта у ЗАЭС — и [второе направление] Токмак затем уже с выходом на Бердянск", — сказал он.

Рогов также сообщил, что ВСУ перебрасывают технику в ночное время с "максимальной скрытностью". При этом ситуация на Запорожском направлении стабильная. Как рассказал врио губернатора области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24", на сегодняшний день нет никаких серьёзных угроз для нашей линии фронта.