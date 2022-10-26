Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поделился новыми подробностями о поездке в зону специальной военной операции. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта. Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России", — рассказал Рогозин.

При этом он напомнил, что "сейчас приходится воевать против прекрасно вооружённого и мотивированного врага". На Украине России противостоит блок НАТО, который превратил страну "в полигон для испытаний своих современных систем вооружения", объяснил Рогозин.