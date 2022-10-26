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26 октября, 09:42

"Парни рвутся в наступление": Рогозин побывал на разных участках фронта и пообщался с бойцами

Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин побывал на разных участках фронта в зоне спецоперации

<p>Дмитрий Рогозин. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/rogozin_do" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Рогозин</a></p>

Дмитрий Рогозин. Фото © Telegram / Дмитрий Рогозин

Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поделился новыми подробностями о поездке в зону специальной военной операции. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта. Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России", — рассказал Рогозин.

При этом он напомнил, что "сейчас приходится воевать против прекрасно вооружённого и мотивированного врага". На Украине России противостоит блок НАТО, который превратил страну "в полигон для испытаний своих современных систем вооружения", объяснил Рогозин.

Отправившийся в зону СВО Рогозин взял позывной Космос

Отправившийся в зону СВО Рогозин взял позывной Космос

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что на Херсонском направлении всё без изменений: подразделения Армии РФ и союзные силы продолжают отбивать атаки ВСУ, а те "немногочисленными группами разваливаются и разбиваются".

Ирина Фальке

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