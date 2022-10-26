Рогозин побывал на разных участках фронта и пообщался с бойцами
Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин побывал на разных участках фронта в зоне спецоперации
Дмитрий Рогозин. Фото © Telegram / Дмитрий Рогозин
Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поделился новыми подробностями о поездке в зону специальной военной операции. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта. Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России", — рассказал Рогозин.
При этом он напомнил, что "сейчас приходится воевать против прекрасно вооружённого и мотивированного врага". На Украине России противостоит блок НАТО, который превратил страну "в полигон для испытаний своих современных систем вооружения", объяснил Рогозин.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что на Херсонском направлении всё без изменений: подразделения Армии РФ и союзные силы продолжают отбивать атаки ВСУ, а те "немногочисленными группами разваливаются и разбиваются".