Эффект снежного кома: Почему разрушение Каховской плотины может ударить по Украине Оглавление Главная река Украины Почему упал уровень воды в Днепре Каховская ГЭС Потоп крупным планом Эвакуация Херсона ВСУ не смогли разрушить Каховскую плотину и теперь готовят новую диверсию. Последствия этого решения могут аукнуться не только Киеву, но и всей Украине целиком. 41028 41028 Российские военнослужащие на посту у Каховской ГЭС. Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Главная река Украины

24 октября сразу несколько украинских источников сообщили, что уровень Днепра в Днепропетровске и других городах снизился примерно на 10 сантиметров – один-два метра. По предварительным данным, это может быть связано со сбросом воды на Запорожской и Каховской ГЭС.

Равновесие водной инфраструктуры Днепра зависит от множества факторов. Выше по течению от Каховской ГЭС днепровский каскад насчитывает ещё пять плотин: Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС.

Не считая Каховского, в Днепровский каскад ГЭС входит 564 водохранилища — это несколько сотен тысяч кубометров воды. Плюс несколько тысяч прудов. Суммарно выше по течению от Каховской ГЭС удерживается в два раза больше воды, чем есть в Каховском водохранилище на данный момент. Такого количества воды хватит, чтобы устроить ниже по течению техногенную катастрофу регионального характера. Но как Киев может использовать пять подконтрольных Украине плотин?

Вид на Днепрогэс. Фото © ТАСС / Сергей Томко

Почему упал уровень воды в Днепре

Специалисты по гидроэнергетике отмечают, что для предотвращения затопления территорий в случае с Каховской ГЭС уже сбрасывается определённое количество воды. Об этом ранее сообщал и глава Администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

— В последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше, — отмечал чиновник.

Однако 24 октября уровень Днепра упал именно на участке, расположенном вверх по течению от Днепрогэс. По словам специалистов, это может означать лишь одно: с украинской стороны уже могли приступить к накоплению большого количества воды на верхних плотинах ГЭС Днепра. Делается это с простой целью: спустить огромную массу воды вниз по течению, когда шлюзы Каховской дамбы будут закрыты.

Российские военнослужащие на посту у Каховской ГЭС. Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Каховская ГЭС

Ранее поступала информация, что ради самого призрачного шанса уничтожить Каховскую ГЭС Киев может прибегнуть к разным способам — от привлечения диверсантов до массированного ракетного обстрела. Но пока вопреки всем приложенным усилиям прогресса добиться так и не удалось. И, видимо, в результате этого в Генштабе ВСУ созрел новый план — снести плотину мощным потоком воды, который довершит начатое. По мнению военных экспертов, замысел Киева прост: раз Каховская ГЭС неоднократно подвергалась ударам, то поток в десятки тысяч кубометров воды она просто не выдержит. Однако есть небольшая тонкость.

Если будет запущен поток только с Каховского водохранилища, скорость составит 24 км/ч, если спустить весь днепровский каскад, поток может разогнаться и до 80 км/ч, а это уже серьёзно Алексей Леонков Военный эксперт

Потоп крупным планом

После появления новостей о понижении уровня Днепра начались обсуждения неких рассекреченных документов времён холодной войны. Из них якобы следует, что в СССР уничтожение Каховской ГЭС рассматривалось в качестве крайней меры на случай эскалации конфликта с США и захода противника на территорию УССР. Разлив Днепра должен был создать непреодолимую линию обороны и дать Советской армии фору перед подготовкой к большому наступлению.

Этот план впоследствии заморозили и засекретили. Во-первых, необходимости в нём так и не возникло, во-вторых, слишком непредсказуемыми могли быть последствия.

Но сегодня, когда на другой стороне фронта не только НАТО, но и вчерашний союзник Украина, этот план могли воскресить. Нестыковка кроется лишь в том, что Российской армии затопление Херсона не требуется: войска стоят на выгодных позициях, а ВСУ и ВС РФ разделяют несколько линий обороны, о которые украинская армия регулярно спотыкается, оставляя на полях тысячи убитых. По словам военного эксперта Константина Сивкова, для предотвращения катастрофы российская сторона будет продолжать стравливать воду с Каховской плотины и в случае чего может принять радикальные меры.

Чтобы поток с каскада не снёс плотину, нужно обеспечить постепенный сток этой воды. Это нужно сделать аккуратно. Открыть шлюзы и спустить воду. В экстренном случае можно пробить дыру в плотине, но ни в коем случае не разрушить её, тогда, возможно, получится предотвратить катастрофу Константин Сивков Военный эксперт

Эвакуация Херсона

В плане Киева и попытке затопить Херсон после разрушения Каховской ГЭС слишком много "но", мешающих напрямую реализовать геноцид местного населения, без взрывов и отравляющих веществ. Во-первых, накопить необходимое количество воды выше по каскаду от Каховской ГЭС можно только в том случае, если на Каховской ГЭС будут закрыты все шлюзы.

Во-вторых, гидротехнические сооружения по всей линии каскада находятся в аварийном состоянии. Ещё в 90-х была проведена экспертиза, выявившая десятки трещин в бетонных элементах и серьёзное повреждение инфраструктуры. В 1997–2002 годах власти Украины провели реконструкцию машинных залов, но на ремонт самих дамб денег не хватило. После 2008 года, когда нужно было начинать новый — по сути, капитальный — этап реконструкции, ремонт самих дамб снова отложили на потом. После 2014 года Киеву стало уже не до ремонта ГЭС и плотин вверх по течению. В результате, когда в августе 2016 года специалисты инженерных войск США (USACE) изучили днепровские плотины, они пришли в ужас. В 175-страничном экспертном заключении было сказано, что нужен срочный ремонт всего каскада, иначе уже в 2020 году случится катастрофа.

В 2020 году из-за пандемии нагрузка на каскад незначительно упала и катастрофы не произошло. Однако, пытаясь остановить продвижение российских войск после 24 февраля, Киев идёт на большие риски, экспериментируя с прочностью сооружений, которые давно пора было заменить или хотя бы отремонтировать. Накопление воды сразу на пяти разных участках может спровоцировать непрогнозируемые разрушения: вода может прорваться на любом участке, в том числе на плотинах, находящихся на территории Украины. В этом случае одной из экстренных мер станет аварийный сброс воды вниз по течению. Выдержит ли Каховская ГЭС такие аномалии — вопрос, который до сих пор остаётся открытым.

Днепрогэс с высоты. Фото © Wikipedia / Anatoliy Volkov Произойдёт ли авария на ГЭС вверх по течению Днепра? 0 Произойдёт Не произойдёт Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев