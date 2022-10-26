Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили узел связи украинской группировки войск в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Приколотное в Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск", — рассказал Конашенков на брифинге.