В Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск
Российские бойцы уничтожили узел связи украинской группировки войск в Харьковской области
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили узел связи украинской группировки войск в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Приколотное в Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск", — рассказал Конашенков на брифинге.
Ранее Лайф рассказывал, что Вооружённые силы Украины попытались атаковать позиции ВС РФ на Николаевско-Криворожском направлении. Благодаря огневому поражению и сосредоточенным ударам артиллерии РФ удалось уничтожить более 80 человек личного состава ВСУ, 15 автомобилей и 11 боевых бронированных машин.
ТАСС / Станислав Красильников