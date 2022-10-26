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26 октября, 09:46

В Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск

Российские бойцы уничтожили узел связи украинской группировки войск в Харьковской области

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили узел связи украинской группировки войск в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Приколотное в Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск", — рассказал Конашенков на брифинге.

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Ранее Лайф рассказывал, что Вооружённые силы Украины попытались атаковать позиции ВС РФ на Николаевско-Криворожском направлении. Благодаря огневому поражению и сосредоточенным ударам артиллерии РФ удалось уничтожить более 80 человек личного состава ВСУ, 15 автомобилей и 11 боевых бронированных машин.

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ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова

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