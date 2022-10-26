Министр обороны Украины заявил о "замедлении" наступления ВСУ на юге

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что продвижение ВСУ "замедлилось на юге", но с началом зимы, по его словам, ситуация может измениться. Он рассказал в интервью японскому телеканалу NHK, что одной из причин этого является погода.

"На юге мы также продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Прямо сейчас определённые погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее... У нас есть реальный план также по освобождению Херсона. Также у нас есть реальный план освободить все временно оккупированные территории Украины", — уточнил Резников.