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Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 09:49
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Министр обороны Украины заявил о "замедлении" наступления ВСУ на юге

Глава Минобороны Украины Резников признался, что наступление ВСУ на юге замедлилось

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что продвижение ВСУ "замедлилось на юге", но с началом зимы, по его словам, ситуация может измениться. Он рассказал в интервью японскому телеканалу NHK, что одной из причин этого является погода.

"На юге мы также продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Прямо сейчас определённые погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее... У нас есть реальный план также по освобождению Херсона. Также у нас есть реальный план освободить все временно оккупированные территории Украины", — уточнил Резников.

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Ранее Лайф писал, что диверсионно-разведывательная группа была задержана на Бериславском участке в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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Getty Images / Metin Aktas

Татьяна Миссуми
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