В России стартовали продажи первого отечественного электромобиля Evolute i-Pro

В России официально начались продажи первого отечественного электромобиля Evolute i-Pro, говорится в сообщении компании "Моторинвест", которая является производителем машин.

"Моторинвест" объявляет о старте продаж российских электромобилей Evolute. Это первые электромобили, произведённые в России для российских потребителей. Модель линейки Evolute — седан i-Pro уже в наличии у официальных дилеров бренда", — говорится в сообщении.

Седан Evolute i-Pro может проехать до 420 километров, мощность его двигателя составит 150 лошадиных сил. Стоимость автомобиля без субсидий составит 2,99 миллиона рублей. Субсидия же позволит приобрести электромобиль за 2,065 млн рублей. Добавим, что производство седана велось на заводе в Липецкой области, а дилерская сеть компании насчитывает девять регионов страны, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Сочи и другие города РФ. Впоследствии в линейке производителя появятся кроссовер i-Joy и минивэн i-Van, которые будут стоить около 3,5 миллиона рублей без субсидий.