В России стартовали продажи первого отечественного электромобиля Evolute i-Pro
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В России официально начались продажи первого отечественного электромобиля Evolute i-Pro, говорится в сообщении компании "Моторинвест", которая является производителем машин.
"Моторинвест" объявляет о старте продаж российских электромобилей Evolute. Это первые электромобили, произведённые в России для российских потребителей. Модель линейки Evolute — седан i-Pro уже в наличии у официальных дилеров бренда", — говорится в сообщении.
Седан Evolute i-Pro может проехать до 420 километров, мощность его двигателя составит 150 лошадиных сил. Стоимость автомобиля без субсидий составит 2,99 миллиона рублей. Субсидия же позволит приобрести электромобиль за 2,065 млн рублей. Добавим, что производство седана велось на заводе в Липецкой области, а дилерская сеть компании насчитывает девять регионов страны, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Сочи и другие города РФ. Впоследствии в линейке производителя появятся кроссовер i-Joy и минивэн i-Van, которые будут стоить около 3,5 миллиона рублей без субсидий.
Ранее Лайф сообщал, что Mercedes-Benz объявил о решении уйти из РФ и продать доли в российских "дочках" локальному инвестору — компании "Автодом". Она, в свою очередь, сможет привлекать и другие компании в качестве партнёров для совместного производства на базе завода в индустриальном парке Есипово.