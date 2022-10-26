ВСУ понесли тяжёлые потери на Краснолиманском направлении

Российские военные в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 70 бойцов ВСУ и два украинских танка на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортёр и пять пикапов", — уточнил он.