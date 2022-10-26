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26 октября, 09:55

ВСУ понесли тяжёлые потери на Краснолиманском направлении

Военные РФ уничтожили два танка и более 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 70 бойцов ВСУ и два украинских танка на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортёр и пять пикапов", — уточнил он.

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ВС РФ уничтожили до 125 украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении

Днём ранее Минобороны сообщало, что тактическая группа ВСУ потеряла десятки бойцов и отступила после провальной атаки под Куземовкой. В попытке наступления на Купянском направлении украинские войска были отброшены на исходные позиции.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Ирина Фальке

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