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26 октября, 09:52

Самая пожилая жительница Москвы родилась ещё при Николае II

В Москве проживает более 700 пенсионеров в возрасте старше 100 лет, пишет "Абзац" со ссылкой на Департамент труда и социальной защиты города. Помимо того, на учёте ведомства стоит более 56 тысяч пенсионеров в возрасте от 90 до 100 лет, 384 тысячи — от 80 до 90 лет и 767 тысяч в возрасте от 70 до 80 лет.

Самой же пожилой жительнице столицы сейчас 107 лет — она родилась ещё при царе Николае II, увидев своими глазами и революцию, и коллективизацию, и, разумеется, Великую Отечественную. В целом в Москве зарегистрировано более трёх миллионов человек, достигших пенсионного возраста.

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Матвей Шандрыголов
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