Самая пожилая жительница Москвы родилась ещё при Николае II

В Москве проживает более 700 пенсионеров в возрасте старше 100 лет, пишет "Абзац" со ссылкой на Департамент труда и социальной защиты города. Помимо того, на учёте ведомства стоит более 56 тысяч пенсионеров в возрасте от 90 до 100 лет, 384 тысячи — от 80 до 90 лет и 767 тысяч в возрасте от 70 до 80 лет.