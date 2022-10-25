Появились новые компенсации для пенсионеров: Кому и за что вернут деньги Этой осенью пенсионеры смогут получить больше компенсаций. Они касаются оплаты за проезд, а также льгот в сфере ЖКХ. Каким образом можно оформить выплаты и какими будут суммы компенсаций? 25 октября, 10:46 Shutterstock

Пенсионный фонд России компенсирует жителям стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Для этого льготникам теперь не нужно даже выходить из дома. Такая компенсация положена жителям Крайнего Севера. В ПФР сообщили, что запустили новый сервис по подаче заявления о возмещении дорожных расходов на портале "Госуслуги".

— Таким образом, расширяются способы и формы получения услуг. Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут оформить компенсацию проезда к месту отдыха в электронном виде. Для этого нужно подать соответствующее заявление, которое рассматривается в течение 10 рабочих дней. Когда будет принято положительное решение, деньги перечислят вместе с другими выплатами Пенсионного фонда, — пояснили в ПФР.

Кстати, в фонде уточнили, что средний размер компенсации в прошлом году составил 16 тысяч рублей. В этом — он может быть больше. Такие выплаты положены неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Один раз в два года имеют право на компенсацию расходов проезда по России до места отдыха и обратно.

Размер компенсации не должен превышать стоимость проезда в плацкартном вагоне, экономклассом на рейсах российских авиакомпаний или авиакомпаний стран – членов ЕАЭС. Можно компенсировать также проезд междугородным регулярным автобусом, в каюте III категории речного судна, а также в каюте IV–V групп морского судна.

Пенсионеры, которые поехали на отдых этой осенью, смогут получить ещё одну компенсацию, которой не было раньше. Это касается путешествий на личном транспорте. В ПФР теперь компенсируют расходы и на такие поездки к месту отдыха и обратно.

— По обновлённым правилам расходы на отдых возмещаются с учётом нескольких условий. В частности, учитывается максимальный предел соответствующих затрат. Так, при расчёте компенсации учитываются нормы расхода топлива. Они установлены Министерством транспорта. Берётся в расчёт также кратчайший путь до отдыха, — объяснила юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, уже в этом году программа льготного автокредитования будет распространена на пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. На данный момент программа адресована медицинским и педагогическим работникам, семьям с детьми, тем, кто приобретает свой первый автомобиль, а также тем, кто сдал старую машину старше шести лет в трейд-ин. В рамках программы можно будет купить новый автомобиль марки ГАЗ, УАЗ или Lada стоимостью до 2 млн рублей.

Также для пенсионеров предусмотрены компенсации за оплату услуг ЖКХ, на покупку необходимых бытовых вещей. В частности, холодильников или телевизоров. Получить компенсацию можно также за такие товары, как уголь или дрова. Впрочем, подобные льготные программы действуют на региональном уровне. Они значительно различаются в зависимости от того, в каком субъекте федерации живёт пенсионер и в какой местности.

С 1 декабря вырастут тарифы на услуги ЖКХ. При этом суммы компенсаций пенсионерам тоже станут больше. Местные власти вводят дополнительные льготы. В частности, это касается оплаты отдельных услуг.

С октября этого года получить льготы и компенсации на оплату услуг ЖКХ стало проще. Вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ. Они упрощают процедуру получения компенсации взносов за капитальный ремонт для инвалидов и пенсионеров.

Теперь этой категории льготников будут начислять компенсацию без справок и целого пакета документов. Им достаточно будет только подать заявление. Все остальные документы организации, принимающие решения об их назначении, будут получать самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Кстати, ветеранам труда и боевых действий, инвалидам I и II группы, жертвам политических репрессий, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и труженикам тыла возвращают 50% от суммы взносов. Половину выплат компенсируют собственникам помещений старше 70 лет, а 100% — старше 80 лет. Правда, при условии, что они живут одни. Такая же компенсация положена и тем пожилым людям, кто живёт в семье с пенсионерами или инвалидами I и II группы.

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Авторы Нина Важдаева