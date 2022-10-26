Экс-главред Tatler задержан по делу о вымогательстве вместе с директором Собчак
Кирилл Суханов (слева) и Ариан Романовский (справа) © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sskirss / arianromanovsky
Силовики задержали в Москве вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым также бывшего главного редактора российской версии британского журнала Tatler Ариана Романовского. Об этом Лайф узнал от источников в правоохранительных органах.
По словам нашего инсайдера, Суханов и Романовский проходят по одному уголовному делу. Подозреваемым вменяется статья о вымогательстве.
Напомним, в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье идут обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов стал фигурантом дела о вымогательстве и был задержан в Москве в ночь на 25 октября.