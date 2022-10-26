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26 октября, 10:08

Экс-главред Tatler задержан по делу о вымогательстве вместе с директором Собчак

<p>Кирилл Суханов (слева) и Ариан Романовский (справа) © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sskirss / arianromanovsky</p>

Кирилл Суханов (слева) и Ариан Романовский (справа) © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sskirss / arianromanovsky

Силовики задержали в Москве вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым также бывшего главного редактора российской версии британского журнала Tatler Ариана Романовского. Об этом Лайф узнал от источников в правоохранительных органах.

По словам нашего инсайдера, Суханов и Романовский проходят по одному уголовному делу. Подозреваемым вменяется статья о вымогательстве.

СК попросили возбудить дело в отношении Собчак за фейки против власти

СК попросили возбудить дело в отношении Собчак за фейки против власти

Напомним, в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье идут обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов стал фигурантом дела о вымогательстве и был задержан в Москве в ночь на 25 октября.

Татьяна Миссуми

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