Путин не поздравлял Сунака с избранием на пост премьера Великобритании
Президент РФ Владимир Путин не направлял поздравительную телеграмму новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, поэтому нет, телеграмма не была отправлена", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. 25 октября король Карл III официально принял её отставку. В этот же день главой правительства официально стал новый лидер правящей в Великобритании Консервативной партии Риши Сунак, он встретился с монархом и получил мандат на формирование кабмина.
Новости
Getty Images / Dan Kitwood