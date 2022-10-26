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26 октября, 10:11

Путин не поздравлял Сунака с избранием на пост премьера Великобритании

Президент РФ Владимир Путин не направлял поздравительную телеграмму новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, поэтому нет, телеграмма не была отправлена", подчеркнул представитель Кремля.

Раскрыто прозвище нового премьера Великобритании Риши Сунака

Раскрыто прозвище нового премьера Великобритании Риши Сунака

Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. 25 октября король Карл III официально принял её отставку. В этот же день главой правительства официально стал новый лидер правящей в Великобритании Консервативной партии Риши Сунак, он встретился с монархом и получил мандат на формирование кабмина.

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Getty Images / Dan Kitwood

Александр Юнашев

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