Путин не поздравлял Сунака с избранием на пост премьера Великобритании

Президент РФ Владимир Путин не направлял поздравительную телеграмму новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, поэтому нет, телеграмма не была отправлена", — подчеркнул представитель Кремля.