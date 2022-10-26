Песков заявил, что за издевательства над народом Донбасса придётся ответить перед трибуналом
Факты издевательства над народом Донбасса не должны остаться безнаказанными, поэтому международный трибунал над украинскими военными преступниками обязательно должен состояться. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Он не может, он должен быть в перспективе, все эти издевательства над народом Донбасса не должны быть безнаказанными", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что в конце августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подготовка к международному трибуналу над украинскими военными преступниками находится на завершающей стадии. Он отметил, что для жителей республики важно осознавать, что процесс осуществится "совсем уже скоро". А 7 сентября Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против 24 боевиков "Азова"*, им вменяется организация и участие в террористическом объединении. Также все подследственные обвиняются в действиях, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР.
ТАСС / Валентин Спринчак