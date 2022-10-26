В России предложили создать Росинформбюро с функцией военной цензуры для нужд СВО

В России в условиях проведения специальной военной операции необходимо создать Росинформбюро, которое информировало бы граждан о ходе боевых действий и было бы наделено функцией военной цензуры. С таким предложением выступил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.

"У нас сейчас возник аналог ГКО (государственного комитета обороны. — Прим. Лайфа), а именно — координационный совет по всему, что касается специальной военной операции. Мне кажется, в рамках него должно возникнуть Росинформбюро, которое наконец станет единым голосом государства", — заявил Ашманов в ходе круглого стола временной Комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он отметил, что сейчас ряд экспертов зачастую говорят вразнобой, а иногда даже противоречат друг другу. Ашманов также раскритиковал позицию тех, кто считает, что люди боятся плохих новостей, вместо этого показывая им не всегда правдивую, но красивую картинку. Кроме того, член СПЧ предложил создать вещательную корпорацию России, которая говорит о специальной военной операции под координационным советом. Одной из функций Росинформбюро, по словам Ашманова, должна стать военная цензура.

"Все мы понимаем на тривиальном уровне, что нельзя называть местоположение частей наших ракетных установок и так далее, но и пропаганду вражескую нужно душить, пока она не распространилась. Кто-то должен очень быстро принимать решение вплоть до уровня телефонного права: <...> звонить в СМИ и говорить, что, если ты сейчас это не снимешь, завтра у тебя не будет лицензии, а может быть, и к вечеру", — подытожил член СПЧ.