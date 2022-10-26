Песков: Кабмин займётся брошенными активами на территории новых регионов России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Правительство РФ займётся брошенными активами в новых российских регионах.

"Я не знаю, будет ли это комиссия, но то, что этим вопросом предстоит заниматься, заниматься правительству, — это однозначно. Там же есть брошенные активы, и, конечно же, нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их запускать, активировать, соответственно, кто-то должен их брать на свой баланс", — сказал он журналистам.

Песков заявил, что это совершенно нормальная практика, ведь эти субъекты теперь входят в состав Российской Федерации и являются её территорией. При этом он добавил, что собственники активов могут заявить свои права.