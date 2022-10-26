Песков: Кабмин займётся брошенными активами на территории новых регионов России
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Правительство РФ займётся брошенными активами в новых российских регионах.
"Я не знаю, будет ли это комиссия, но то, что этим вопросом предстоит заниматься, заниматься правительству, — это однозначно. Там же есть брошенные активы, и, конечно же, нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их запускать, активировать, соответственно, кто-то должен их брать на свой баланс", — сказал он журналистам.
Песков заявил, что это совершенно нормальная практика, ведь эти субъекты теперь входят в состав Российской Федерации и являются её территорией. При этом он добавил, что собственники активов могут заявить свои права.
"В любом случае у активов есть собственники, и они все имеют право по российским законам заявить свои права на тот или иной актив, но уже исходя из того, что это территория Российской Федерации и регионы Российской Федерации", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Как уже писал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы субъектов подписали договоры о включении территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что такова воля миллионов людей.
ТАСС / Валерий Шарифулин