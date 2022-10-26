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26 октября, 10:30

Песков: Кабмин займётся брошенными активами на территории новых регионов России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Правительство РФ займётся брошенными активами в новых российских регионах.

"Я не знаю, будет ли это комиссия, но то, что этим вопросом предстоит заниматься, заниматься правительству, — это однозначно. Там же есть брошенные активы, и, конечно же, нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их запускать, активировать, соответственно, кто-то должен их брать на свой баланс", — сказал он журналистам.

Песков заявил, что это совершенно нормальная практика, ведь эти субъекты теперь входят в состав Российской Федерации и являются её территорией. При этом он добавил, что собственники активов могут заявить свои права.

"В любом случае у активов есть собственники, и они все имеют право по российским законам заявить свои права на тот или иной актив, но уже исходя из того, что это территория Российской Федерации и регионы Российской Федерации", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков предупредил, что Россия будет защищать свои международные активы от посягательств Запада

Песков предупредил, что Россия будет защищать свои международные активы от посягательств Запада

Как уже писал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы субъектов подписали договоры о включении территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что такова воля миллионов людей.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев

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