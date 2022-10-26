Тело пропавшей в Индонезии женщины нашли внутри семиметрового питона

В Индонезии тело пропавшей 54-летней женщины было найдено внутри семиметрового питона. Как сообщает местное издание Detic, погибшая работала сборщицей каучука.

В день трагедии Джахра отправилась на работу в каучуковый сад в районе Бетара, но домой не вернулась. Тревогу забил муж пропавшей и сразу же обратился в полицию. На поиски сборщицы отправилась группа полиции, а также её родственники и местные жители. Придя на каучуковую плантацию, люди нашли лишь сандалии, нож, платок и куртку женщины. Однако другая находка шокировала присутствовавших.

"Во время обыска команда обнаружила крупного питона длиной семь метров, который, как предполагалось, охотился на жертву. Затем они немедленно поймали змею, чтобы убедиться, что пропавшая жертва находится в желудке змеи", — пишет газета.

Брюхо питона распороли и изъяли оттуда тело жертвы, которую он проглотил целиком. Как пишет издание, такого размера змеи далеко не редкость в Индонезии, но, как правило, на людей они не нападают.