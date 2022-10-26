Песков: Идеи патриарха Кирилла по Стратегии нацбезопасности нужно осмыслить и обсудить
Предложения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по изменениям в Стратегию нацбезопасности России подлежат глубокому обсуждению и не могут быть предметом сиюминутной реакции. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Посылы патриарха всегда носят очень глубокий, глубинный характер. Поэтому, конечно, они не могут быть предметом для сиюминутной реакции, они подлежат очень глубокому обсуждению перед тем, как будет сформулирована позиция", — сказал официальный представитель Кремля.
На заседании XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС) предстоятель РПЦ заявил, что список ценностей, указанных в качестве основополагающих в Стратегии национальной безопасности России, нужно расширить. По его мнению, в него стоит внести такие понятия, как "вера", "любовь к Отечеству" и "жертвенность".
Ранее Лайф также рассказывал, что французский лидер Эмманюэль Макрон попросил папу римского Франциска поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, чтобы убедить в необходимости решения украинского вопроса путём дипломатии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упрекнул Макрона в том, что его инициатива не предполагает бесед с главой Украины Владимиром Зеленским, но при этом он положительно оценил предложение Парижа.
ТАСС / Сергей Бобылев