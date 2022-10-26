Песков: Идеи патриарха Кирилла по Стратегии нацбезопасности нужно осмыслить и обсудить

Предложения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по изменениям в Стратегию нацбезопасности России подлежат глубокому обсуждению и не могут быть предметом сиюминутной реакции. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Посылы патриарха всегда носят очень глубокий, глубинный характер. Поэтому, конечно, они не могут быть предметом для сиюминутной реакции, они подлежат очень глубокому обсуждению перед тем, как будет сформулирована позиция", — сказал официальный представитель Кремля.