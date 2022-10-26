Песков: РФ предпримет "энергичные шаги" в ответ на угрозу применения Киевом "грязной бомбы"
Россия предпримет энергичные шаги в ответ на угрозу применения Украиной "грязной бомбы", а Москва обладает данными о подготовке теракта с её применением со стороны Киева. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Шаги Россия будет предпринимать энергичные", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Он также заметил, что Москва обладает информацией о подготовке украинскими властями соответствующей диверсии, что и свидетельствует о наличии подобной угрозы.
Как рассказывал Лайф, в выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.
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