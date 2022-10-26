В Госдуме обсудили проблемы буллинга и киберагрессии в студенческой среде

На круглом столе Комитета Госдумы по молодёжной политике "Внутригрупповые конфликты в студенческой среде как угроза социальной стабильности. Социальные технологии эскалации и медиации конфликтов" обсудили проблему кибербуллинга среди студентов. Участие в беседе приняли учащиеся и сотрудники ведущих вузов страны: МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Плеханова и других.

По итогам круглого стола был принят ряд решений. Глава комитета Артём Метелев заявил, что общероссийское движение #МыВместе предложит Минобрнауки рассмотреть введение в вузах "практики медиации конфликтов", также в дисциплину "безопасность жизнедеятельности" важно включить модули по психологической и кибербезопасности.

"За последние два месяца было уже два громких скандала в студенческой среде — в МГУ и ВШЭ в контексте специальной военной операции. Радикализация конфликтов — это работа на врага, она ведёт к разобщённости. Нам нужно работать на опережение и создать условия, где студенты смогут цивилизованно обмениваться мнением, слышать и поддерживать друг друга", — сказал Метелев.

Участники также пришли к выводу, что социально-психологическая напряжённость в вузах может напрямую влиять на снижение общей социальной стабильности. Проректор ВШЭ Дмитрий Земцов отметил, что студенческое самоуправление — это то, что нужно сейчас поддерживать.

"Чтобы снизить накал и напряжение, нужно начать со студентами диалог на равных", — подчеркнул Земцов.

По словам директора Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ, любой конфликт входит в понятие культуры безопасности, а этот предмет сейчас недооценён. Оптимальным вариантом решения проблемы буллинга станет создание сплочённого на основе общих ценностей коллектива, сообщили в комитете.