Шойгу обсудил с министрами обороны Индии и Китая угрозу применения ВСУ "грязной бомбы"
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своими коллегами из Индии Раджнатха Сингха и Китая Вэй Фэнхэ. Он довёл до них свою обеспокоенность наличием у Украины "грязной бомбы" и угрозой её применения.
"Сергей Шойгу довёл... свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее российские политики заявили о наличии у Украины "грязной бомбы", способной поразить большую территорию радиацией. Глава Минобороны РФ Шойгу провёл по этой теме переговоры со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции и США, в ходе которых выразил свою озабоченность планами Киева.
ТАСС / Rodrigo Reyes Marin / Pool Photo / AP / Ольга Балашова / Пресс-служба Минобороны РФ /