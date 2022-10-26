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Опубликовано 26 октября 2022, 10:41
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Шойгу обсудил с министрами обороны Индии и Китая угрозу применения ВСУ "грязной бомбы"

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своими коллегами из Индии Раджнатха Сингха и Китая Вэй Фэнхэ. Он довёл до них свою обеспокоенность наличием у Украины "грязной бомбы" и угрозой её применения.

"Сергей Шойгу довёл... свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее российские политики заявили о наличии у Украины "грязной бомбы", способной поразить большую территорию радиацией. Глава Минобороны РФ Шойгу провёл по этой теме переговоры со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции и США, в ходе которых выразил свою озабоченность планами Киева.

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ТАСС / Rodrigo Reyes Marin / Pool Photo / AP / Ольга Балашова / Пресс-служба Минобороны РФ /

Матвей Шандрыголов
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