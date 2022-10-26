Шойгу обсудил с министрами обороны Индии и Китая угрозу применения ВСУ "грязной бомбы"

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своими коллегами из Индии Раджнатха Сингха и Китая Вэй Фэнхэ. Он довёл до них свою обеспокоенность наличием у Украины "грязной бомбы" и угрозой её применения.

"Сергей Шойгу довёл... свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — сообщили в пресс-службе ведомства.