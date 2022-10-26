В России появится национальная система защиты от DDoS-атак

В России к 2024 году будет создана глобальная национальная система противодействия DDoS-атакам. Об этом сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ГРЧЦ Сергей Хуторцев в рамках форума "Спектр".

"Планируется расширить возможности нашей системы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) — системы активного противодействия DDoS-атакам, создать глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам", — объяснил специалист.

Хуторцев добавил, что, несмотря на промежуточные успехи, специалисты намерены обеспечить полноценный "многоуровневый мониторинг и отражение специфичных атак".