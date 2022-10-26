НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 октября, 10:48

В России появится национальная система защиты от DDoS-атак

В России к 2024 году будет создана глобальная национальная система противодействия DDoS-атакам. Об этом сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ГРЧЦ Сергей Хуторцев в рамках форума "Спектр".

"Планируется расширить возможности нашей системы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) — системы активного противодействия DDoS-атакам, создать глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам", — объяснил специалист.

Хуторцев добавил, что, несмотря на промежуточные успехи, специалисты намерены обеспечить полноценный "многоуровневый мониторинг и отражение специфичных атак".

Чернышенко: Число кибератак на Россию в 2022 году возросло на 80%

Чернышенко: Число кибератак на Россию в 2022 году возросло на 80%

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов рассказал, что с первых дней СВО удалось отразить множество DDoS-атак. При этом в мае 2022 года средняя продолжительность каждой из них достигала 57 часов против 12 минут в феврале – марте 2021 года.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров