МВД ЛНР сообщило об ожесточённых боях и хаотичных атаках ВСУ под Лисичанском

ВСУ пытались хаотично наступать под Лисичанском в Луганской Народной Республике, однако все их попытки продвинуться успешно пресечены. Об этом ТАСС рассказал помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв.

"Прорыва под Лисичанском не было, там идут ожесточённые бои при помощи артиллерии. Наши подразделения (союзные силы. — Прим. Лайфа) отражают все наступательные действия, которые ранее несли хаотичный характер", — уточнил он.