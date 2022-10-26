МВД ЛНР сообщило об ожесточённых боях и хаотичных атаках ВСУ под Лисичанском
ВСУ пытались хаотично наступать под Лисичанском в Луганской Народной Республике, однако все их попытки продвинуться успешно пресечены. Об этом ТАСС рассказал помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв.
"Прорыва под Лисичанском не было, там идут ожесточённые бои при помощи артиллерии. Наши подразделения (союзные силы. — Прим. Лайфа) отражают все наступательные действия, которые ранее несли хаотичный характер", — уточнил он.
По словам Киселёва, в ЛНР самые ожесточённые бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватова. Попытки прощупать нашу оборону группами по 30, 40, 50 бойцов из числа теробороновцев из мобилизованных приводят к печальным для ВСУ последствиям, они несут большие потери.
Специальная военная операция на Украине
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