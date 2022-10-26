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Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 12:14
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В Сети высмеяли Кулебу за фото на фоне карты мира

Пользователи Twitter высмеяли Кулебу за фото на фоне карты мира в публикации о России

Дмитрий Кулеба. Фото © Twitter / Dmytro Kuleba

Дмитрий Кулеба. Фото © Twitter / Dmytro Kuleba

Пользователи высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за выставленную им в "Твиттере" фотографию, на которой он рассматривает карту мира. В подписи к ней политик сообщил, что провёл онлайн-брифинг для зарубежных СМИ по вопросу "российской агрессии и пропаганды".

"Мы все видим европейское и западное лицемерие. Что не было очевидно раньше, стало очевидным сейчас благодаря Путину", — указал один из подписчиков.

Другой юзер заметил, что Украина сама постоянно занимается пропагандой наравне с Западом, а также врёт и клянчит деньги. Пользователь из США напомнил, что Киев постоянно грабит американских налогоплательщиков. "Смотрит на карту мира со взглядом мастера-стратега и думает, у какой страны я ещё не выпрашивал оружие", — иронично добавил ещё один подписчик.

"Ты на студии в Калифорнии? Ты имел в виду, что продолжишь врать всему миру?" — жёстко отреагировал на пост Кулебы комментатор.

Кулеба признался российским пранкерам, что Киев намерен закончить конфликт дипломатией
Кулеба признался российским пранкерам, что Киев намерен закончить конфликт дипломатией

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию. Задача по её изготовлению была поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Воды в Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии. Кулеба заявил, что у Киева нет никаких "грязных бомб" и тем более украинская сторона не собирается их покупать.

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Татьяна Миссуми
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