В Сети высмеяли Кулебу за фото на фоне карты мира
Пользователи Twitter высмеяли Кулебу за фото на фоне карты мира в публикации о России
Дмитрий Кулеба. Фото © Twitter / Dmytro Kuleba
Пользователи высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за выставленную им в "Твиттере" фотографию, на которой он рассматривает карту мира. В подписи к ней политик сообщил, что провёл онлайн-брифинг для зарубежных СМИ по вопросу "российской агрессии и пропаганды".
"Мы все видим европейское и западное лицемерие. Что не было очевидно раньше, стало очевидным сейчас благодаря Путину", — указал один из подписчиков.
Другой юзер заметил, что Украина сама постоянно занимается пропагандой наравне с Западом, а также врёт и клянчит деньги. Пользователь из США напомнил, что Киев постоянно грабит американских налогоплательщиков. "Смотрит на карту мира со взглядом мастера-стратега и думает, у какой страны я ещё не выпрашивал оружие", — иронично добавил ещё один подписчик.
"Ты на студии в Калифорнии? Ты имел в виду, что продолжишь врать всему миру?" — жёстко отреагировал на пост Кулебы комментатор.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию. Задача по её изготовлению была поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Воды в Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии. Кулеба заявил, что у Киева нет никаких "грязных бомб" и тем более украинская сторона не собирается их покупать.