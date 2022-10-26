Пользователи высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за выставленную им в "Твиттере" фотографию, на которой он рассматривает карту мира. В подписи к ней политик сообщил, что провёл онлайн-брифинг для зарубежных СМИ по вопросу "российской агрессии и пропаганды".

"Мы все видим европейское и западное лицемерие. Что не было очевидно раньше, стало очевидным сейчас благодаря Путину", — указал один из подписчиков.

Другой юзер заметил, что Украина сама постоянно занимается пропагандой наравне с Западом, а также врёт и клянчит деньги. Пользователь из США напомнил, что Киев постоянно грабит американских налогоплательщиков. "Смотрит на карту мира со взглядом мастера-стратега и думает, у какой страны я ещё не выпрашивал оружие", — иронично добавил ещё один подписчик.

"Ты на студии в Калифорнии? Ты имел в виду, что продолжишь врать всему миру?" — жёстко отреагировал на пост Кулебы комментатор.