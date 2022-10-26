МВД ЛНР сообщило об ожесточённых боях с ВСУ в районе Кременной и Сватова

На территории Луганской Народной Республики самые тяжёлые бои идут в районе Кременной и Сватова. Об этом в эфире Первого канала рассказал помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв.

"Самые ожесточённые бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватова. Сегодня попытки прощупать нашу оборону группами по 30, 40, 50 человек из числа теробороновцев из мобилизованных приводят к печальным [для Украины] последствиям, несут большие потери. Наёмники отказываются идти с тербатовцами на прощупывание, отправляют только мобилизованных", — сказал он.