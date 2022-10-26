ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 11:53
24112

МВД ЛНР сообщило об ожесточённых боях с ВСУ в районе Кременной и Сватова

На территории Луганской Народной Республики самые тяжёлые бои идут в районе Кременной и Сватова. Об этом в эфире Первого канала рассказал помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв.

"Самые ожесточённые бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватова. Сегодня попытки прощупать нашу оборону группами по 30, 40, 50 человек из числа теробороновцев из мобилизованных приводят к печальным [для Украины] последствиям, несут большие потери. Наёмники отказываются идти с тербатовцами на прощупывание, отправляют только мобилизованных", — сказал он.

Российские военные укрепляют линию обороны в ЛНР
Российские военные укрепляют линию обороны в ЛНР

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные нанесли сокрушительный удар по бойцам ВСУ, которые пытались прорвать оборону в районе Кременной. В результате атаки по противнику более десяти единиц техники было подбито, а личный состав рассеян и уничтожен.

BannerImage

ТАСС / Пётр Ковалёв

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar