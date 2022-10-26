В Стамбуле сообщили о приостановке движения судов по зерновому коридору
СМИ: Движение судов по зерновому коридору приостанавливали из-за мины
Движение судов по одному из коридоров зерновой сделки в Чёрном море ненадолго приостанавливали из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник в Стамбуле.
"Да, был такой случай, связанный с подозрением на предмет, похожий на мину", — сказал собеседник агентства, отвечая на уточняющий вопрос о причинах приостановки.
По информации источника, в настоящее время движение судов уже возобновили, но по поводу будущего самой зерновой сделки "конкретики пока нет".
Ранее Лайф писал, что 16 октября состоялась встреча прибывшего в Москву Гриффитса с представителями российской стороны в рамках переговоров по "зерновому коридору". Её подробности неизвестны, так как она носила закрытый характер. Позже стало известно, что в Москве прошли переговоры замминистра обороны Фомина и замгенсека ООН Гриффитса. Было отмечено, что возможность продления сделки напрямую зависит от полного выполнения всех ранее достигнутых договорённостей.
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ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN