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26 октября, 11:49

В Стамбуле сообщили о приостановке движения судов по зерновому коридору

СМИ: Движение судов по зерновому коридору приостанавливали из-за мины

Движение судов по одному из коридоров зерновой сделки в Чёрном море ненадолго приостанавливали из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник в Стамбуле.

"Да, был такой случай, связанный с подозрением на предмет, похожий на мину", — сказал собеседник агентства, отвечая на уточняющий вопрос о причинах приостановки.

По информации источника, в настоящее время движение судов уже возобновили, но по поводу будущего самой зерновой сделки "конкретики пока нет".

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Ранее Лайф писал, что 16 октября состоялась встреча прибывшего в Москву Гриффитса с представителями российской стороны в рамках переговоров по "зерновому коридору". Её подробности неизвестны, так как она носила закрытый характер. Позже стало известно, что в Москве прошли переговоры замминистра обороны Фомина и замгенсека ООН Гриффитса. Было отмечено, что возможность продления сделки напрямую зависит от полного выполнения всех ранее достигнутых договорённостей.

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ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Ирина Фальке

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