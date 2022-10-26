В Стамбуле сообщили о приостановке движения судов по зерновому коридору

Движение судов по одному из коридоров зерновой сделки в Чёрном море ненадолго приостанавливали из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник в Стамбуле.

"Да, был такой случай, связанный с подозрением на предмет, похожий на мину", — сказал собеседник агентства, отвечая на уточняющий вопрос о причинах приостановки.

По информации источника, в настоящее время движение судов уже возобновили, но по поводу будущего самой зерновой сделки "конкретики пока нет".