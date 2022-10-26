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26 октября, 11:45

Юрист выступил за ужесточение правил выпуска и продажи видеоигр в России

Юрист Соловьёв выступил за ужесточение правил выпуска и продажи видеоигр в России

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв считает правильной подготовку нашумевшего законопроекта об ужесточении контроля за распространением видеоигр. Он объяснил в беседе с RT, что некоторые компьютерные игры наносят вред здоровью и мировоззрению детей, критериями для их допуска на рынок должны стать главный герой, сюжет и методы достижения цели.

"Здесь не должно быть не то что запрещённой информации, но и всего, что способно нанести вред ребёнку, а также всего, что идёт вразрез с нашими традиционными ценностями, культурой и историей", уверен юрист.

Он также выступил за создание специального редакционного совета, который и будет исполнять цензорские функции. В него должны войти психологи, педагоги, правоохранители и IT-специалисты.

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Ранее Лайф писал, что в России могут ужесточить контроль за распространением видеоигр. Согласно готовящемуся законопроекту, продукт необходимо будет маркировать по возрастным ограничениям, что может привести к блокировке отказавшихся от исполнения нормы зарубежных площадок.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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