Юрист выступил за ужесточение правил выпуска и продажи видеоигр в России

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв считает правильной подготовку нашумевшего законопроекта об ужесточении контроля за распространением видеоигр. Он объяснил в беседе с RT, что некоторые компьютерные игры наносят вред здоровью и мировоззрению детей, критериями для их допуска на рынок должны стать главный герой, сюжет и методы достижения цели.

"Здесь не должно быть не то что запрещённой информации, но и всего, что способно нанести вред ребёнку, а также всего, что идёт вразрез с нашими традиционными ценностями, культурой и историей", — уверен юрист.

Он также выступил за создание специального редакционного совета, который и будет исполнять цензорские функции. В него должны войти психологи, педагоги, правоохранители и IT-специалисты.