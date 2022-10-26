"У них свои планы": Политолог объяснил, почему конгрессмены отозвали письмо к Байдену о переговорах с РФ

Конгрессмены, отозвавшие письмо президенту США Джо Байдену о необходимости переговоров с Россией, могли не набрать нужное число подписей. Такое мнение телеканалу "360" высказал экономист и политолог Александр Дудчак. По его оценке, реакция Киева на обращение парламентариев в действительности безразлична.

"Конгрессменам не отчитываться перед украинским руководством о том, что они там собираются делать, у них свои планы. Они написали письмо, потом передумали... Так что как-то некрасиво получилось", — пояснил эксперт.

Версия о том, что ныне уволенная сотрудница отправила документ по ошибке, не слишком убедительна, считает Дудчак. По словам экономиста, случившееся может быть связано и с тем, что конгрессмены пытаются найти способ сплотить союзников и перетянуть симпатизантов России на свою сторону.