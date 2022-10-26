Президент РФ Владимир Путин проконтролировал ход учений сил стратегического сдерживания. В них задействованы комплекс "Ярс" и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Глава государства вышел на связь из ситуационного центра Кремля и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Путин проконтролировал ход учений сил стратегического сдерживания. Видео © LIFE

"Под вашим руководством проводится тренировка, в ходе которой будут отработаны задачи по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", — сообщил Шойгу Путину.