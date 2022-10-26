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26 октября, 11:26

Путин проконтролировал ход учений сил стратегического сдерживания

Президент РФ Владимир Путин проконтролировал ход учений сил стратегического сдерживания. В них задействованы комплекс "Ярс" и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Глава государства вышел на связь из ситуационного центра Кремля и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Путин проконтролировал ход учений сил стратегического сдерживания. Видео © LIFE

"Под вашим руководством проводится тренировка, в ходе которой будут отработаны задачи по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", — сообщил Шойгу Путину.

Как уточнили в Кремле, в ходе учений по полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. Самолёты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи учений выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Путин: США создали прецедент, дважды применив ядерное оружие

Путин: США создали прецедент, дважды применив ядерное оружие

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, и напоминал, что в ядерной войне не будет победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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