Собчак уехала из России в Литву на фоне задержания её директора
СМИ: Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию
Ксения Собчак. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Журналистка Ксения Собчак покинула Россию на фоне задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по уголовному делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Она через Белоруссию уехала в Литву", — сказал собеседник агентства, не уточнив, связана ли поездка с делом против Суханова и обысками в её загородном доме.
Напомним, в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье идут обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов стал фигурантом дела о вымогательстве и был задержан в Москве в ночь на 25 октября.