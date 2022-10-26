Собчак уехала из России в Литву на фоне задержания её директора

Журналистка Ксения Собчак покинула Россию на фоне задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по уголовному делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Она через Белоруссию уехала в Литву", — сказал собеседник агентства, не уточнив, связана ли поездка с делом против Суханова и обысками в её загородном доме.