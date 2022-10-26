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26 октября, 11:22

Собчак уехала из России в Литву на фоне задержания её директора

СМИ: Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию

<p>Ксения Собчак. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Ксения Собчак. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Журналистка Ксения Собчак покинула Россию на фоне задержания её коммерческого директора Кирилла Суханова по уголовному делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Она через Белоруссию уехала в Литву", — сказал собеседник агентства, не уточнив, связана ли поездка с делом против Суханова и обысками в её загородном доме.

Экс-главред Tatler задержан по делу о вымогательстве вместе с директором Собчак

Экс-главред Tatler задержан по делу о вымогательстве вместе с директором Собчак

Напомним, в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье идут обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов стал фигурантом дела о вымогательстве и был задержан в Москве в ночь на 25 октября.

Андрей Бражников

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