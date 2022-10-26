Мединский: Жизнь доказала высокую востребованность политологов и историков

Роль политологов, историков и других специалистов общественных наук приобрела жизненно-важное значение. Такое мнение выразил в ходе научно-практической конференции "Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России" помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Не секрет, что последние 30 лет общественные науки находились в системе вузовского образования. Жизнь показывает, насколько нужны и востребованы политологи, историки и другие [специалисты]", — сказал Мединский.

Участниками конференции стали более 200 профессоров и доцентов, в основном доктора и кандидаты наук по политологии, философии, педагогике, истории, культурологии и другим специальностям. Мероприятие проходит на площадке Российского общества "Знание".