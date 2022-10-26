Песков: Переговоры по обмену Грайнер должны проходить в информационной тишине

Переговоры по обмену американской баскетболистки Бриттни Грайнер могут проходить лишь в условиях информационной тишины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и отказался от комментариев по решению Мособлсуда.

"Решение суда мы не комментируем. Мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины", — сказал представитель Кремля журналистам.