Песков: Переговоры по обмену Грайнер должны проходить в информационной тишине
Переговоры по обмену американской баскетболистки Бриттни Грайнер могут проходить лишь в условиях информационной тишины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и отказался от комментариев по решению Мособлсуда.
"Решение суда мы не комментируем. Мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины", — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Во вторник, 25 октября, Мособлсуд оставил приговор американской баскетболистке без изменений. В связи с этим в Белом доме заявили о готовности к крайним мерам.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев