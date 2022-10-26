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26 октября, 11:00

Песков: Переговоры по обмену Грайнер должны проходить в информационной тишине

Переговоры по обмену американской баскетболистки Бриттни Грайнер могут проходить лишь в условиях информационной тишины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и отказался от комментариев по решению Мособлсуда.

"Решение суда мы не комментируем. Мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины", — сказал представитель Кремля журналистам.

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Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Во вторник, 25 октября, Мособлсуд оставил приговор американской баскетболистке без изменений. В связи с этим в Белом доме заявили о готовности к крайним мерам.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Юнашев

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