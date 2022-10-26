В США оказались не готовы к запросам Украины

У Соединённых Штатов Америки нет средств для обеспечения воздушной безопасности, которые можно было бы поставить Киеву. Об этом заявил бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес в ходе беседы с советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

"У нас недостаточно средств ПВО для воздушной защиты всей Европы. За последние восемь месяцев мы узнали, что требования оказались намного серьёзнее, чем предполагалось", — сказал он в эфире ютуб-канала журналиста Марка Фейгина*.

Вместе с тем экс-главком рассказал, что в данный момент Запад "ищет другие системы, способные помочь Украине", но сейчас передать Киеву нечего. При этом американских средств ПВО не хватит для перехвата российских ракет, добавил он.

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к ПВО Украины. Так он прокомментировал нанесение ударов Россией по важным энергетическим и военным объектам Украины. По его мнению, российские войска могут "кошмарить Украину в таком режиме, как сегодня, два-три месяца".