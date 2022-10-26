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26 октября, 10:59

В США оказались не готовы к запросам Украины

Американский генерал Ходжес: У США нет систем ПВО, способных защитить Украину

У Соединённых Штатов Америки нет средств для обеспечения воздушной безопасности, которые можно было бы поставить Киеву. Об этом заявил бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес в ходе беседы с советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

"У нас недостаточно средств ПВО для воздушной защиты всей Европы. За последние восемь месяцев мы узнали, что требования оказались намного серьёзнее, чем предполагалось", — сказал он в эфире ютуб-канала журналиста Марка Фейгина*.

Вместе с тем экс-главком рассказал, что в данный момент Запад "ищет другие системы, способные помочь Украине", но сейчас передать Киеву нечего. При этом американских средств ПВО не хватит для перехвата российских ракет, добавил он.

В США заявили, что ПВО Украины не способна полностью защитить страну

В США заявили, что ПВО Украины не способна полностью защитить страну

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к ПВО Украины. Так он прокомментировал нанесение ударов Россией по важным энергетическим и военным объектам Украины. По его мнению, российские войска могут "кошмарить Украину в таком режиме, как сегодня, два-три месяца".

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

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ТАСС / Михаил Метцель

Оксана Попова

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