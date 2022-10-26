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26 октября, 10:57

"Больше не можем раздеваться": Командующий литовской армией выступил против передачи ВСУ гаубиц и ПВО

Командующий ВС Литвы Рупшис выступил против передачи Украине гаубиц и систем ПВО

Литве не стоит передавать Украине гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS, заявил командующий армией страны Вальдемарас Рупшис. С соответствующим предложением он намерен выступить на заседании Государственного совета по обороне из-за иссякающих запасов ВС республики.

"У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачу без мощностей, но эти мощности, которые у нас есть, находятся на том пределе, когда мы больше не можем раздеваться. Я внесу такое предложение: следует искать другие средства поддержки", цитирует командующего LRT.

Изменение позиции возможно в том случае, если Вильнюс сможет заменить переданное Киеву вооружение уже сейчас, так как Литва — часть НАТО, имеющая перед альянсом обязательства.

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ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Матвей Шандрыголов

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