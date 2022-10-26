Учёные нашли способ избавиться от лишнего веса с помощью песка

Учёные из Университета Южной Австралии в совместной работе с Glantreo Limited предложили использовать очищенный песок для лечения ожирения. Такие данные публикует журнал Pharmaceutics.

В ходе исследования учёные использовали частицы оксида кремния для препятствия адсорбции жиров и углеводов в организме. Также ими была создана среда, которая имитировала желудочно-кишечный тракт для переваривания пищи. По словам авторов работы, пористые частицы кремнезёма с шириной пор 6–10 нанометров идеально подходят для создания реакции на жиры и сахар.