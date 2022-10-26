НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 октября, 10:56

Учёные нашли способ избавиться от лишнего веса с помощью песка

Австралийские учёные предложили использовать очищенный песок для лечения ожирения

Учёные из Университета Южной Австралии в совместной работе с Glantreo Limited предложили использовать очищенный песок для лечения ожирения. Такие данные публикует журнал Pharmaceutics.

В ходе исследования учёные использовали частицы оксида кремния для препятствия адсорбции жиров и углеводов в организме. Также ими была создана среда, которая имитировала желудочно-кишечный тракт для переваривания пищи. По словам авторов работы, пористые частицы кремнезёма с шириной пор 6–10 нанометров идеально подходят для создания реакции на жиры и сахар.

А вот для желудка технология с использованием очищенного песка оказалась куда более щадящей, нежели при использовании известного препарата от ожирения. В планах учёных проверить данную гипотезу на животных, чтобы определить все возможные нюансы.

Названы болезни, симптомом которых могут быть слёзы

Названы болезни, симптомом которых могут быть слёзы

Ранее Лайф рассказывал, что употребление в пищу продуктов, богатых омегой-3, таких как семена льна и конопли, может помочь сберечь остроту ума в старости.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров