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26 октября, 11:00

Эксперт рассказал о необходимости борьбы с деструктивным контентом в Сети

Эксперт Виноградов рассказал о необходимости борьбы с деструктивным контентом в Сети

Растущее количество угроз в Сети и их неконтролируемое распространение заставляют страны задуматься над вопросом обеспечения безопасности пользователей. Об этом рассказал Лайфу руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов.

"Многие страны, осознавая последствия, к которым может привести бесконтрольное распространение незаконной информации в Сети, принимают законы для повышения информационной безопасности, защиты прав своих граждан в Интернете", пояснил эксперт.

По его словам, российские законодатели научились быстро реагировать на возникающие вызовы и понимают необходимость регулирования деятельности бигтеха, в том числе и для обеспечения безопасности государства и пользователей. В США и Европе законотворческая деятельность в этой сфере гораздо медленнее, что создаёт риски для общества в целом.

Почему работа западных IT-компаний угрожает России потерей суверенитета

Почему работа западных IT-компаний угрожает России потерей суверенитета

Ранее Правительство РФ утвердило новое положение об аккредитации IT-компаний. А Минцифры объявило о возобновлении ведения реестра таких аккредитованных организаций. Уточняется, что за 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр, восемь компаний уже получили аккредитацию. Трём заявителям отказали по нескольким причинам: нулевая выручка, размер зарплаты ниже среднемесячной и отсутствие согласия на раскрытие налоговой тайны.

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Пресс-служба ОП РФ / pravo.hse.ru

Ольга Годуненко

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