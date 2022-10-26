Эксперт рассказал о необходимости борьбы с деструктивным контентом в Сети
Эксперт Виноградов рассказал о необходимости борьбы с деструктивным контентом в Сети
Растущее количество угроз в Сети и их неконтролируемое распространение заставляют страны задуматься над вопросом обеспечения безопасности пользователей. Об этом рассказал Лайфу руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов.
"Многие страны, осознавая последствия, к которым может привести бесконтрольное распространение незаконной информации в Сети, принимают законы для повышения информационной безопасности, защиты прав своих граждан в Интернете", — пояснил эксперт.
По его словам, российские законодатели научились быстро реагировать на возникающие вызовы и понимают необходимость регулирования деятельности бигтеха, в том числе и для обеспечения безопасности государства и пользователей. В США и Европе законотворческая деятельность в этой сфере гораздо медленнее, что создаёт риски для общества в целом.
Ранее Правительство РФ утвердило новое положение об аккредитации IT-компаний. А Минцифры объявило о возобновлении ведения реестра таких аккредитованных организаций. Уточняется, что за 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр, восемь компаний уже получили аккредитацию. Трём заявителям отказали по нескольким причинам: нулевая выручка, размер зарплаты ниже среднемесячной и отсутствие согласия на раскрытие налоговой тайны.
Пресс-служба ОП РФ / pravo.hse.ru