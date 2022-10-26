Эксперт рассказал о необходимости борьбы с деструктивным контентом в Сети

Растущее количество угроз в Сети и их неконтролируемое распространение заставляют страны задуматься над вопросом обеспечения безопасности пользователей. Об этом рассказал Лайфу руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов.

"Многие страны, осознавая последствия, к которым может привести бесконтрольное распространение незаконной информации в Сети, принимают законы для повышения информационной безопасности, защиты прав своих граждан в Интернете", — пояснил эксперт.

По его словам, российские законодатели научились быстро реагировать на возникающие вызовы и понимают необходимость регулирования деятельности бигтеха, в том числе и для обеспечения безопасности государства и пользователей. В США и Европе законотворческая деятельность в этой сфере гораздо медленнее, что создаёт риски для общества в целом.