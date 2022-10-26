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26 октября, 11:04

В Херсоне объяснили звуки взрывов, выбивших окна в некоторых домах

Причиной сильных взрывов в Херсоне стал подрыв неразорвавшихся снарядов на полигоне

Звуки сильных взрывов в Херсоне были слышны из-за подрыва военными инженерами неразорвавшихся снарядов на полигоне. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"Причиной мощного взрыва, который был слышен в Херсоне, стал подрыв инженерами неразорвавшихся снарядов", заявил представитель служб.

Как пишут местные жители в соцсетях, у некоторых из них выбило стёкла в квартирах. Информации о пострадавших не поступало.

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Ранее Лайф сообщал, вооружённые гранатомётом диверсанты предприняли попытку нападения на Днепровское РОВД в Херсоне, чтобы завладеть оружием.

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ТАСС / Владимир Бондаренко

Артур Белкин

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