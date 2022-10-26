В Херсоне объяснили звуки взрывов, выбивших окна в некоторых домах
Причиной сильных взрывов в Херсоне стал подрыв неразорвавшихся снарядов на полигоне
Звуки сильных взрывов в Херсоне были слышны из-за подрыва военными инженерами неразорвавшихся снарядов на полигоне. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"Причиной мощного взрыва, который был слышен в Херсоне, стал подрыв инженерами неразорвавшихся снарядов", — заявил представитель служб.
Как пишут местные жители в соцсетях, у некоторых из них выбило стёкла в квартирах. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Лайф сообщал, вооружённые гранатомётом диверсанты предприняли попытку нападения на Днепровское РОВД в Херсоне, чтобы завладеть оружием.
ТАСС / Владимир Бондаренко