В Херсоне объяснили звуки взрывов, выбивших окна в некоторых домах

Звуки сильных взрывов в Херсоне были слышны из-за подрыва военными инженерами неразорвавшихся снарядов на полигоне. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"Причиной мощного взрыва, который был слышен в Херсоне, стал подрыв инженерами неразорвавшихся снарядов", — заявил представитель служб.

Как пишут местные жители в соцсетях, у некоторых из них выбило стёкла в квартирах. Информации о пострадавших не поступало.