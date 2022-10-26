Путин утвердил перечень банков, которым запрещено совершать сделки с долями иностранцев

В этот список вошли "Райффайзенбанк", "БМВ банк", "Ситибанк", "Озон банк" и другие кредитные организации. Теперь такие сделки могут быть совершены на основании специального решения президента России. Ограничение действует до 31 декабря 2022 года.

Также сегодня президент России Владимир Путин ещё на год продлил действие указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности страны. Речь идёт об ограничениях внешней торговли отдельными видами продукции и сырья. В предыдущей версии указа эти ограничения устанавливались на срок "до 31 декабря 2022 года включительно". Теперь же меры против недружественных стран останутся в силе до 31 декабря 2023 года.